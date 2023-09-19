Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени
- РИА Новости
Биатлонист с одним промахом преодолел дистанцию 20 км за 51 минуту и 9 секунд.
Второе место занял биатлонист Никита Поршнев, представляющий команду Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, допустив один промах и уступив Стрельцову 2,8 секунды.
Третьим стал представитель Татарстана Евгений Емерхонов.
Ранее сообщалось, что команда Республики Башкортостан победила в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону 2023 года в Тюмени.