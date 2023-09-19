Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону в Тюмени

Представитель Московской области Кирилл Стрельцов одержал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону 2023 года в Тюмени.

РИА Новости