Казакевич: я не ощущаю себя лидером российского биатлона

Россиянка Ирина Казакевич объяснила, почему не считает себя лидером российского биатлона.

«Я не ощущаю себя лидером российского биатлона, потому что, чтобы им быть, надо показывать более стабильный результат и в стрельбе, и ходом. Всё покажет зима — насколько я буду стабильно выступать, насколько буду справляться со своими эмоциями», — цитирует Казакевич «Чемпионат».

7 сентября российская спортсменка выиграла спринт на 7,5 км на лыжероллерах в рамках Кубка Содружества в Сочи. Её результат составил 22:26,1. 25-летняя биатлонистка является серебряным призёром Олимпийских игр в эстафете 2022 года, также на её счету две серебряные медали Универсиады 2019 года.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему готовится к сезону по индивидуальной программе под руководством тренера Дмитрия Шукаловича.