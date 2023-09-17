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Казакевич: я не ощущаю себя лидером российского биатлона

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Россиянка Ирина Казакевич объяснила, почему не считает себя лидером российского биатлона.

«Я не ощущаю себя лидером российского биатлона, потому что, чтобы им быть, надо показывать более стабильный результат и в стрельбе, и ходом. Всё покажет зима — насколько я буду стабильно выступать, насколько буду справляться со своими эмоциями», — цитирует Казакевич «Чемпионат».

7 сентября российская спортсменка выиграла спринт на 7,5 км на лыжероллерах в рамках Кубка Содружества в Сочи. Её результат составил 22:26,1. 25-летняя биатлонистка является серебряным призёром Олимпийских игр в эстафете 2022 года, также на её счету две серебряные медали Универсиады 2019 года.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему готовится к сезону по индивидуальной программе под руководством тренера Дмитрия Шукаловича.

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