Ski Chrono: подозреваемая в мошенничестве биатлонистка Симон вернётся в сборную Франции
Как сообщает Ski Chrono, Симон возобновила тренировки летом и занималась индивидуально. 16 сентября она заняла четвёртое место в спринте в рамках летнего чемпионата Франции.
5 июля стало известно, что Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами.
По информации L'Équipe, инцидент с картами произошёл на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. Спортсменка взяла карту у своей подруги по сборной Жюстин Бреза-Буше и приобрела товары на сумму около €1—2 тыс.
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