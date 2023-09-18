Ski Chrono: подозреваемая в мошенничестве биатлонистка Симон вернётся в сборную Франции

Обладательница Кубка мира Жулия Симон может вернуться в состав сборной Франции в октябре.

Как сообщает Ski Chrono, Симон возобновила тренировки летом и занималась индивидуально. 16 сентября она заняла четвёртое место в спринте в рамках летнего чемпионата Франции.

5 июля стало известно, что Симон обвинили в мошенничестве с кредитными картами.

По информации L'Équipe, инцидент с картами произошёл на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. Спортсменка взяла карту у своей подруги по сборной Жюстин Бреза-Буше и приобрела товары на сумму около €1—2 тыс.

Ранее россиянка Ирина Казакевич объяснила, почему не считает себя лидером российского биатлона.