В отсутствие лидеров: Фалеева и Пеклецова завоевали по два золота на чемпионате России на лыжероллерах

Анастасия Фалеева стала триумфатором чемпионата России на лыжероллерах в Малиновке. Она завоевала две золотые медали, оказавшись сильнее в спринте и в разделке классикой на 15 км. В аналогичном виде программы свободным стилем не было равных 17-летней Алине Пеклецовой, которая опередила Екатерину Смирнову на 44,1 секунды. У мужчин борьба за первое место в дистанционных гонках развернулась между Иваном Якимушкиным и Савелием Коростелёвым, а спринт и вовсе закончился скандалом. Итоги турнира — в материале RT.

Эпидемия травм

Российские лыжники, как и биатлонисты, постепенно завершают подготовку к зимнему сезону. Одним из контрольных стартов для них стал чемпионат страны на лыжероллерах в Малиновке. Правда, на соревнования отправились далеко не все. Александр Большунов и Алексей Червоткин заработали в конце августа травмы спины во время сбора в белорусских Раубичах и в данный момент проходят процесс восстановления.

«Они пока тренируются в щадящем режиме — только на лыжероллерах. Спортсмены не проделали ту работу, которая необходима для соревнований. У них есть определённые ограничения», — отметил тренер Юрий Бородавко.

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Кроме того, по словам специалиста, Александр Терентьев, Денис Спицов и Артём Мальцев на том же сборе заболели и оказались не готовы выйти на старт в Архангельской области. А Наталья Непряева и вовсе недавно перенесла операцию под общим наркозом.

«В строю остались только Никита Денисов, Дарья Непряева и Мария Истомина. Ваня Якимушкин восстановился после болезни. Так что тренируются сейчас у меня только четыре человека», — отметил Бородавко.

Не все оказались в отличной форме и в группе Егора Сорина. Так, решил пропустить чемпионат России приболевший Сергей Устюгов, а Юлия Ступак до последнего раздумывала, бежать ли ей на чемпионате России.

«У Юли не всё получилось на этих соревнованиях, поскольку были определённые проблемы в последние пару недель. В детали уходить не буду. Перед соревнованиями ставился вопрос, бежать ей или нет. Она смогла собраться и настроиться на спринт. Но итог той гонки (11-е место. — RT) показал, что она не была готова соревноваться», — отметил Сорин.

Сразу же выбыла из борьбы за медали на турнире Вероника Степанова. В разделке свободным стилем на 15 км олимпийская чемпионка упала на спуске и после этого больше на старт не выходила.

«Боишься шрамов — не начинай заниматься лыжными гонками. Шрамы украшают настоящую женщину», — пошутила спортсменка в своём Telegram-канале.

Дуэль Якимушкина и Коростелёва

Тем не менее даже в отсутствие Александра Большунова и Сергея Устюгова соревнования в Малиновке получились достаточно интересными. Зрители увидели другую, не менее принципиальную дуэль — между Иваном Якимушкиным и Савелием Коростелёвым. Они устроили настоящую битву в дистанционных гонках.

Разделка свободным стилем на 20 км осталась за серебряным призёром Игр в Пекине. Он достаточно неспешно прошёл первую четверть дистанции, немного уступая юному соотечественнику, однако потом набрал ход и привёз оппоненту 23,7 секунды. Бронза в данном виде программы досталась Евгению Белову, который по трассе шёл вместе с Якимушкиным.

В гонке на 20 км классикой Коростелёв взял своеобразный реванш. Причём прошла она по тому же сценарию, что и первая. Только на этот раз Иван поначалу лидировал, но в концовке всё же уступил Савелию. А в тройку сильнейших ворвался Ермил Вокуев, который зимой обычно бегает лыжные марафоны. Он практически не отставал от Ивана, но на финише сил ему немного не хватило. Спортсмен довольствовался бронзой, оттеснив на четвёртую позицию Илью Семикова.

При этом, делясь ожиданиям от предстоящего сезона, Якимушкин признался, что хотел бы видеть в программе соревнований больше контактных гонок, а не разделок.

«Как по мне, формат стал действительно куда интереснее. Потому что, кроме первого этапа Кубка России, в каждом последующем нас ждёт либо масс-старт, либо пасьют, либо скиатлон, а на некоторых и по две «массовые» гонки. Мне кажется, это повысит внимание зрителей. И спортсменам будет куда интереснее — всё-таки это контактная борьба», — сказал лыжник.

Дисквалификация Кузнецова

Единственной контактной гонкой на чемпионате России в Малиновке стал спринт, который у мужчин получился «скандальным». Финал с достаточно большим преимуществом над другими соперниками выиграл Андрей Кузнецов. Причём лыжник впервые в карьере добился такого успеха. В прошлом году он был близок к золотой медали, но уступил Глебу Ретивых.

Однако Сергей Ардашев, финишировавший вторым, подал протест на данный результат, поскольку, по мнению спортсмена, победитель нарушил правила на одном из подъёмов.

«Мы выкатились с Андреем со спуска друг за другом и начали работать. Я понимал, что необходимо включиться на равнине, чтобы занять выгодную позицию на подъёме. Я чувствовал, что «съедаю» Андрея с каждым метром, будучи левее, после чего он резко сместился в мою сторону, когда мы шли практически параллельно. Произошёл контакт, мне пришлось раньше переключиться с одновременного хода на забегание и потерять в скорости. После этого я снова включился, но был заблокирован на подъёме во второй раз, окончательно потерял ритм и не смог побороться на равных на финише», — объяснил Ардашев в интервью «Чемпионату».

Кузнецов, в свою очередь, оказался удивлён протестом. По мнению лыжника, он не нарушал правила и заслуживал максимум жёлтую карточку.

«На том участке трассы все влево смещаются, и я влево пошёл. Я никого сбоку не видел, поскольку был впереди —это отчётливо видно на видеозаписях. Когда начал смещаться, Сергей мне крикнул, что он рядом, — я ушёл обратно. Дальше уже траекторию не менял, влево не смещался. Напротив, это Сергей начал смещаться чуть вправо, в мою сторону, и бежал почти по палкам. Тем не менее это никак не повлияло на результат, я же на три метра от него убежал», — отметил атлет.

По словам Андрея, сам он в такой ситуации никогда бы не стал обращаться к судьям.

«Сколько я бегал спринтов, сколько меня зажимали и не давали проехать — с моей стороны протестов не было. Какой в этом смысл?» — добавил спортсмен.

Как оказалось, в случае с Ардашевым смысл был. Жюри заняли его позицию и отдали золотую медаль представителю Татарстана, хотя нет ни одного видео, на котором был бы чётко виден данный эпизод. Вторым в итоге стал Иван Безматерных, третьим — Андрей Парфёнов. А Кузнецов довольствовался лишь последним, шестым местом в финале.

Два золота Фалеевой

Удачно летний чемпионат России сложился для Анастасии Фалеевой. Она великолепно выступила в спринте. Уже в четвертьфинале спортсменка стала единственной, кому удалось оторваться от соперниц больше чем на секунду. Столь же уверенно она провела и решающий забег, не оставив шансов конкуренткам. Алёна Баранова отстала от неё на 1,90 секунды, а Дарья Непряева — на 3,02.

В разделке классическим стилем на 15 км Фалеева вновь оказалась на голову сильнее соперниц. На первой и второй контрольных отметках она опережала ближайших преследовательниц более чем на 11 секунд, а на финише привезла вдвое больше — 22.

За серебро и бронзу шла упорная борьба между Ольгой Царёвой, Марией Истоминой и Елизаветой Пантриной. В итоге они и финишировали в таком порядке. Особенно обидно в данном случае должно быть представительнице Тюменской области. От бронзы её отделили четыре десятых секунды.

Интересно, что у 22-летней Фалеевой, уже попадавшей на пьедестал почёта на молодёжном чемпионате мира, есть победа на летнем чемпионате России в 2020 году, но двух наград высшего достоинства на взрослом уровне летом она ещё не завоёвывала.

Обратила на себя внимание в гонке Ольга Якимушкина. Жена серебряного призёра Игр в Пекине совсем недавно родила ребёнка, однако уже набрала форму. И в разделке поначалу даже лидировала, но не смогла удержать темп в концовке. Тем не менее она финишировала восьмой, что, безусловно, очень хороший результат.

© Федерация лыжных гонок России

Яркий старт Пеклецовой

За юной Алиной Пеклецовой болельщики стали следить после чемпионата России по лыжным гонкам. Тогда спортсменка из Вологодской области удивила всех, финишировав второй в разделке на 10 км свободным стилем.

После этого успеха теперь уже 17-летнюю лыжницу забрала под своё крыло федерация Архангельской области. И, похоже, не прогадала. На первом же старте после весеннего успеха, пусть и в отсутствие Натальи Непряевой, Пеклецова уверенно взяла золото ещё в одной гонке с раздельного старта на 15 км её любимым свободным стилем.

Только в самом начале её сумела подвинуть с первого места Екатерина Смирнова, однако затем Алина вышла вперёд и начала наращивать своё преимущество. Она привезла оппонентке на финише 44,1 секунды. На этом фоне на втором плане осталась битва за бронзу, которую выиграла Анастасия Прокофьева у Алеси Рушенцевой.

Классическим стилем Пеклецова пока выступает не так впечатляюще, во второй разделке уступила Фалеевой почти полторы минуты. Тем не менее всё равно попала в десятку сильнейших.

Интересно, что Алина, так же как и Анастасия, уехала из Малиновки с двумя золотыми медалями. Вторую она, правда, заработала не на лыжероллерах, а в легкоатлетическом кроссе на 5 км. Девушка на 32,3 секунды опередила финишировавшую второй Дарью Непряеву.

Лидеры мужской сборной России к забегу отнеслись не так ответственно. Многие вообще не вышли на старт. А Якимушкин финишировал только седьмым. Быстрее всех дистанцию восемь километров преодолел Сергей Шаров.