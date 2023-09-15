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Вяльбе: российским спортсменам без флага и гимна на Олимпиаду выезжать не надо

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что российские спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх с флагом и гимном.
Вяльбе: российским спортсменам без флага и гимна на Олимпиаду выезжать не надо
  • РИА Новости

«Моё мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

МОК не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии российских спортсменов в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время. Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО. 

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему российских спортсменов не пустили на Азиатские игры — 2023.

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