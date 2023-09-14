Поздняков: МОК не позволил россиянам поехать на Азиатские игры из-за выборов OCA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему российских спортсменов не пустили на Азиатские игры — 2023.

«МОК не признал выборы руководства Олимпийского совета Азии и не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Надежды абсолютно нет. Приглашение не получили ни мы, ни белорусы», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Напомним, Азиатские игры стартуют 23 сентября и завершатся 8 октября. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай).

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что НОК прибалтийских стран выступил против участия россиян в международных соревнованиях.