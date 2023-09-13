НОК прибалтийских стран выступили против участия россиян в международных соревнованиях

Главы Национальных олимпийских комитетов Эстонии, Литвы и Латвии выступили против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Мы признаем решение некоторых международных спортивных федераций не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям любого уровня», — говорится в заявлении.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Олег Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде без подписания деклараций.