Поражение Устюгова, споры о конкурентках Непряевой и обещание Степановой: российские лыжники готовятся к новому сезону

Сергей Устюгов занял второе место в шоу-гонке «Спринт на Дворцовой», уступив Андрею Краснову в финишном створе. Елена Вяльбе назвала проблемой отсутствие в стране конкуренток для Натальи Непряевой, а Вероника Степанова пообещала, что зима «всех расставит по местам». Между тем группа Егора Сорина проводит сбор в Раубичах, а подопечные Юрия Бородавко завершили очередной тренировочный цикл контрольными тренировками в спринте, марафоне и гонках с раздельного старта. Как проходит подготовка российских лыжников — в материале RT.

Спринт на Дворцовой

Российские лыжники продолжают активную подготовку к зимнему сезону. В июле спортсмены не только проводят тренировочные сборы, но и участвуют в различных лыжероллерных соревнованиях. Одной из первых стала шоу-гонка на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, имеющая давнюю историю и проводившаяся уже в 15-й раз. На старт в самом сердце Северной столицы вышли многие ведущие атлеты, в том числе олимпийский чемпион Сергей Устюгов и восходящая звезда Савелий Коростелёв.

Им предстояло преодолеть три круга по 600 м. Победа у мужчин неожиданно досталась петербуржцу Андрею Краснову, который в финишном створе опередил Устюгова. Третье место досталось Сергею Волкову.

Устюгов, несмотря на неудачу, остался доволен своим выступлением.

«Формат гонок отличный, но я общался с ребятами, которые участвовали тут в спринтерских гонках на выбывание, они говорят, что такой формат был поинтереснее. Я давно не участвовал в соревнованиях спринтерского формата, поэтому мне сложно сказать, насколько тяжело и интересно было. Я сюда прилетел только ночью, поэтому просто рад своей спортивной форме и тому, что получилось так хорошо пробежать», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Не сумевший пробиться в решающий забег Коростелёв свой результат также оценил положительно.

«Я доволен. Добрался до полуфинала. Очень много сильных ребят, тем более лыжероллеры — не лыжи, тут немного другое. И ещё свою роль играет то, что у нас сейчас подготовительный период и мы не подводимся к стартам, то есть все на объёмах (под большими нагрузками. — RT)», — пояснил 19-летний спортсмен.

В свою очередь, у девушек победу отпраздновала Виктория Лукашова, опередившая Екатерину Кипяткову и Екатерину Булычёву.

Сборы в Белоруссии

Тем временем группа Егора Сорина, к которой в нынешнем межсезонье присоединился и Коростелёв, проводит сбор в Раубичах. Вместе с командой в Белоруссию отправилась и Юлия Ступак, пропустившая большую часть прошлого сезона по личным причинам. По словам тренера, спортсменка тренируется в общей группе, но с небольшими корректировками. Она, как и большинство коллег, планирует принять участие в Кубке Карелии в начале августа. Не выйдет на старт в Петрозаводске лишь Татьяна Сорина, которая только-только приступила к индивидуальным тренировкам после рождения ребёнка.

Во время сбора спортсмены особое внимание уделили технике подъёмного хода. Как отметил Сорин, правильный проход таких участков трассы помогает сохранять энергию во время соревнований.

«Имитация подъёмного хода — сложно-координационное упражнение, и немногие могут выполнить его правильно. Но мы стараемся», — написал Сорин в официальном Telegram-канале группы под соответствующим видео.

А на беговые тренировки вместе с атлетами выходит даже сервисёр Виктор Чуркин. По словам Сорина, большинство лыжников группы ещё не родились, когда специалист начал работать в сборной.

«Ежедневные тренировки и здоровый образ жизни позволяют ему работать на равных с более молодыми коллегами», — отметил тренер.

А для восстановления после изнуряющих занятий в Раубичах есть криосауна, которую спортсмены используют с удовольствием. Температура воздуха в ней составляет от -76 °C до -80 °C, а находиться в кабине можно не дольше трёх минут.

Фестиваль в Малиновке

Группа Юрия Бородавко предпочитает проводить сборы в Малиновке. Очередной цикл спортсмены завершили контрольными тренировками, которые по накалу и уровню организации не уступали настоящим соревнованиям. Принять в них участие могли не только атлеты сборной, но и все желающие. Примечательно, что дистанция классического масс-старта составила 30 км как у женщин, так и у мужчин, ведь, как известно, FIS утвердила именно этот формат. Победу в гонках одержали Наталья Непряева и Александр Большунов.

«Мы не в меньшем восторге, чем дети. Для контрольной тренировки это очень крутая организация. Рада, что для нас сделали такой фестиваль. Мне удалось выдать эмоции и скорости, приближенные к гоночным. Считаю, что всё прошло на высшем уровне», — поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка.

Большунов, в свою очередь, подчеркнул, что постепенно выходит на ту скорость, которую нужно будет демонстрировать по ходу сезона.

«Прошёл сложный сбор, но сейчас и не нужно, чтобы было хорошее самочувствие. Эти соревнования показывают, что даже под нагрузкой можно показывать результат и выигрывать гонки», — заявил титулованный лыжник.

В спринте же трёхкратный олимпийский чемпион уступил Александру Терентьеву и занял лишь второе место, а на дистанции 15 км свободным стилем и вовсе замкнул десятку. Победу же отпраздновал Артём Мальцев.

Бородавко отметил, что в целом сбор прошёл хорошо, несмотря на мелкие шероховатости у отдельных спортсменов. Тем не менее запланированную программу выполнили все.

«Каждый работал под большой нагрузкой. И надо было посоревноваться, потому что только во время соревнований можно выйти на околопредельные функциональные возможности. Ребята с этим справились. Кто‑то выглядел чуть посвежее, кто‑то менее. Всё‑таки у кого‑то загрузка чуть больше. Но все отработали достаточно хорошо и пробежали по три старта три дня подряд. Это дорогого стоит. Особенно на такие большие дистанции», — резюмировал тренер.

Конкуренция для Непряевой

Наталья Непряева одержала победы во всех трёх контрольных гонках в Малиновке, что, как ни странно, послужило поводом для беспокойства президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. По её мнению, у олимпийской чемпионки нет конкурентов в стране, а пригласить на внутренние соревнования лыжников сопоставимого уровня на сегодня не представляется возможным.

«В прошлом году она могла выйти на максимум на соревнованиях. Будем смотреть, как спортсмены будут к этому относиться (к отсутствию иностранных конкурентов. — RT). Если ты можешь показать максимум, то тебе необязательно нужны иностранные спортсмены», — заявила глава ФЛГР.

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По мнению наставника олимпийской чемпионки Юрия Бородавко, конкуренция у лидера есть, но лишь в отдельных дисциплинах, в частности в спринте и «разделках».

«Конечно, хотелось, чтобы были спортсменки более высокого уровня, которые могли бы заставить Наталью работать на 100%. Повторюсь, на отдельных дистанциях бывает, но если брать в целом, то девочки не дотягивают до уровня Непряевой», — подчеркнул специалист.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, отметил, что слова Вяльбе должны подстегнуть отечественных спортсменок на более упорную работу и соперничество с победительницей общего зачёта Кубка мира в сезоне — 2021/22.

«Это прекрасные слова для мотивации. Я могу только поддержать Елену Валерьевну в попытках взбодрить других лыжниц начиная со Степановой, чтобы Непряева перестала себя чувствовать одиноким лидером. Нам нужна конкуренция», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

Степанова, в свою очередь, отреагировала на слова Губерниева. Она заявила, что не нуждается в таких методах мотивации.

«Дима, меня «будоражить» и «взбадривать» не надо, со мной это не работает. Придёт зима — всё и всех расставит по местам», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Разговоры о смене гражданства

После того как в Госдуме разработали законопроект о выплате финансовых компенсаций спортсменами при смене спортивного гражданства, переход под флаги других государств вновь стали активно обсуждать на различных уровнях. Не обошла эту тему вниманием и Елена Вяльбе, которая подчеркнула, что её позиция, неоднократно высказанная ранее, не изменилась.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?» — цитирует Вяльбе ТАСС.

Поддержал подход руководителя и тренер сборной Юрий Бородавко. В первую очередь он заверил, что в рядах национальной команды ни у кого не было даже мыслей по поводу смены спортивного гражданства.

«А те люди, которые идут на такой шаг, должны понимать, что за этим следует. Олимпийские игры — это ещё не вся жизнь, а всего лишь две недели из неё. А жизнь очень длинная. Поэтому желающие сменить гражданство должны отдавать себе отчёт, что они делают», — отметил специалист.

В Международной федерации лыжного спорта планируют обсудить возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям на заседании в сентябре. Однако Вяльбе заявила, что её мало волнуют эти обсуждения, так как никаких положительных решений она не ждёт. Также глава ФЛГР призналась, что не верит в полноценный допуск россиян к Олимпийским играм, а на условия МОК соглашаться не готова.

«Позицию мою все знают: без флага и гимна России мы не будем принимать участие в международных стартах», — подчеркнула трёхкратная олимпийская чемпионка.