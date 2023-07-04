Пополнение у Сориных, зеркало Большунова и вещий сон Ступак: российские лыжники продолжают подготовку к новому сезону

Подготовка российских лыжников к новому сезону в самом разгаре. Июнь практически все спортсмены провели в Малиновке. За исключением Татьяны Сориной, у которой родился малыш. Однако и она уже на следующем сборе планирует начать тренировки. Александр Большунов поразил специалистов скрупулёзным подходом к отработке техники, заставляя возить перед собой по трассе зеркало. Мария Истомина пообещала больше внимания уделять спринту, а Юлия Ступак вспомнила вещий сон перед Олимпиадой в Пхёнчхане.

В семьях Сориных и Мальцевых пополнение

В июне в семьях лыжников появились сразу два малыша. Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина родила сына. Мальчика назвали Макаром. У спортсменки также есть дочь София. Причём сидеть в декрете мама не собирается, всячески намекая на это мужу Егору, который является ещё и её тренером.

«Моё доброе утро. Новая ступень в нашей жизни. Теперь я в строю. Надеюсь, план готов», — подписала Сорина фото из роддома.

Муж, похоже, полностью поддерживает Татьяну. По его словам, они уже обговорили план самоподготовки. И на следующем сборе лыжница уже начнёт работать в группе.

Также по теме Помолвка Непряевой, беременность Сориной и работа для жены Большунова: как российские лыжники проводят межсезонье Наталья Непряева выложила фото с обручальным кольцом на пальце, а беременная Татьяна Сорина подшутила над мужем и заявила, что уже...

Пополнение произошло и в семье Артёма Мальцева. В социальных сетях спортсмен обратился к своей супруге Алёне.

«Спасибо, моя родная, за второго сына», — написал лыжник.

Увы, подольше побыть с семьёй и малышом серебряному призёру чемпионата мира в эстафете не удалось, поскольку его ждали на сборе в Малиновке.

«Всегда тяжело после дома, но с каждым днём всё лучше и лучше. Надеюсь, что время ещё, так скажем, есть. Главное сейчас — не загнать себя, а плавно втянуться. С Юрием Викторовичем Бородавко пообщались. Он меня прекрасно понимает. Нашли какой-то компромисс и втягиваемся», — сказал Мальцев в интервью «Матч ТВ».

Тем временем недвусмысленные намёки о своей личной жизни делает Наталья Непряева. В начале месяца она опубликовала фотографию с Александром Терентьевым и кольцом на пальце. Теперь же рассказывает своим подписчикам о повседневных хлопотах.

«В последнее время я просто зашиваюсь в делах. Но они настолько приятные и волнующие! Чувствую себя самой счастливой на свете», — написала олимпийская чемпионка.

Болельщики в комментариях сразу предположили, что спортсменка готовится к свадьбе. И даже выбрали за влюблённых дату — 8 июля. Ведь так романтично расписаться в День семьи, любви и верности.

Архангельская область усилилась

В Архангельской области к новому сезону решили существенно усилить состав сборной уже проверенными спортсменами. Теперь в одной команде с Непряевой, Терентьевым и Александром Большуновым будут выступать Алексей Червоткин, Вероника Степанова, Мария Истомина, Савелий Коростелёв и Алина Пеклецова. Последняя запомнилась в прошлом сезоне не только тем, что завоевала серебро в разделке на 10 км на чемпионате России в Тюмени, но и рассказом об удручающем состоянии лыжного спорта в Вологде.

Комментатор Дмитрий Губерниев в данном переходе спортсменов нашёл как плюсы, так и минусы. А Архангельскую область сравнил с футбольным «Зенитом».

«Как у каждой медали, в данном случае есть две стороны. Регион скупает очень хороших лыжников, создаёт условия, платит достойные деньги. Но вот Пеклецова ушла в Архангельск, а она могла быть флагманом Вологодской области. В Вологде, получается, лыжи будут умирать. За такими громкими именами, как Непряева, Степанова, Большунов, будет ли Архангельская область воспитывать своих звёзд? Всё ли там в порядке с секциями, идут ли дети заниматься лыжными гонками, есть ли условия для занятий спортом? Хватает ли денег у регионального бюджета для развития детско-юношеских лыж? Если да, то я двумя руками за», — заявил Губерниев.

Степанова готова давать мастер-классы

Судя по колонке Вероники Степановой, её переход связан с тем, что она получит возможность помогать молодёжи совершенствоваться. Как отметила олимпийская чемпионка, она вела переговоры с ещё одним регионом, но там от неё нужно было только хорошо выступить на соревнованиях.

«При всём уважении — мне это не подходит. От предложения я отказалась — было несколько причин выбрать альтернативный вариант, но эмоционально эта часть разговора расстроила больше всего. Я принципиально не понимаю, зачем нужен спортсмен на ставке, если он или она не «продаёт» свои успехи молодому поколению? Для чего всё в принципе задумано?» — заявила спортсменка на сайте «Матч ТВ».

Также Веронику расстраивает, что в Малиновке юные лыжники и их тренеры боятся подходить за советами к более опытным товарищам.

«Всё время ведь слышу, как наставники говорят своим воспитанникам: «Смотри, как сборник такой-то ногу ставит! А руки видел как?!» То есть процесс «делай как он» идёт, но исключительно в технике бега и со стороны. Но тренеры как будто опасаются с нами пообщаться. Почему? Пробовали, но были посланы? Вот не верю. Никто из нашей команды никогда не пошлёт на таком сборе. На соревнованиях, может быть, и могут, но на сборе, после тренировки — никогда. А тренеры наши — тем более. Так пользуйтесь моментом, перенимайте, что считаете нужным! И выходные у нас иногда бывают, когда мы придём пообщаться с вами. Только вопросы задавайте не вымученные, а реальные», — добавила Степанова.

Ступак рассказала о вещем сне

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак весь прошлый сезон никак не могла набрать форму, а в канун Нового года и вовсе испытывала психологические трудности, с которыми разобралась только к весне. Как объяснила глава ФЛГР Елена Вяльбе, проблемы были вызваны тем, что девушка после окончания работы с Маркусом Крамером не смогла вписаться в группу Юрия Каминского. Теперь же она работает с Егором Сориным, кризис позади.

«Если у Юли есть цель, она к ней будет идти. У неё была больше психологическая проблема, она не смогла влиться в команду после группы, в которой работала раньше. Всё обсудили, все всё поняли. Работает с Егором Владимировичем. Он её раньше не тренировал, она всё выполняет, всё делает, приехала в абсолютно хороших физических кондициях, человек заряжен. Она должна составлять конкуренцию Наталье Непряевой, это и так понятно. Татьяна Сорина вернётся, у девчонок не будет одна Наташа стоять особняком», — заявила Вяльбе.

Подтверждают слова главы ФЛГР и публикации Ступак в социальных сетях. Она находится в отличном настроении и даже рассказала, кому посвятила бронзовую медаль в личном спринте на Играх 2018 года.

«Та награда — для мамы. Меня много раз спрашивали, кому я её посвящаю, но я никогда не решалась рассказать, видимо, была не готова. А знаете, что самое интересное: за полгода до неё мне приснился сон. Этот стадион, прожекторы, олимпийский спринт, на котором я выигрываю бронзовую медаль. Всё один в один. Поэтому, ехав туда, я знала, что меня ждёт, была в этом уверена», — призналась Юлия.

При этом на тренировках у Сорина спортсменам явно непросто. Егор и его помощники придумывают неожиданные упражнения для отработки техники. По словам Степановой, такого количества высококлассных специалистов в их группе ещё не было.

«Нашу тренировочную группу теперь консультирует Максим Волков! Вы должны помнить его как второго тренера группы Бородавко, а затем тренера сборной Китая на Олимпиаде. Сорин просто какую-то Dream Team [из] специалистов собрал! Если кому-то из нас, спортсменов его группы, удастся реализовать потенциал в следующем сезоне — вы будете знать почему!» — написала олимпийская чемпионка.

Истомина планирует прибавить в спринте

Призёр лыжероллерного чемпионата мира Мария Истомина в прошедшем сезоне в общем зачёте Кубка России заняла четвёртое место и несколько раз была близка к тому, чтобы обыграть Непряеву на дистанции. По мнению спортсменки, в это межсезонье ей стоит добавить спринтерской подготовки и тогда результаты станут ещё более впечатляющими.

«Она мне помогает и в дистанционных видах. Сейчас я неплохо смотрюсь и в коротких забегах, но мне не хватает именно техники, возможно, где-то спринтерских качеств, но, думаю, это можно развивать. Не говорю, что я обязательно должна стать Йоханнесом Клебо (смеётся). Но развивать спринт, чтобы он помогал на дистанциях, — почему нет?» — приводит слова Истоминой Sport24.

Также Мария призналась, что многие делают неправильные выводы о её характере на основе первого впечатления и это её удивляет.

«Некоторые, когда видят меня впервые, думают, что я стерва. Но это меня никогда не обижало. Мне просто было интересно — почему. Я же вроде не делаю ничего такого, почему люди так думают», — объяснила спортсменка.

Большунов продолжает удивлять

Александр Большунов этим летом особенно активен. За июнь он успел сняться в рекламе, а также презентовать свой собственный бренд лыжероллерных перчаток. Успевает трёхкратный олимпийский чемпион и готовиться к новому сезону. Он отрабатывает технику на тредбане, а затем на трассе. Причём, чтобы видеть себя со стороны, Сан Саныч просит представителей тренерского штаба ехать перед ним на машине с большим зеркалом.

При этом спортсмен находит время для семьи. По словам жены Анны, он очень много общается с дочкой Евой и сильно изменился после её рождения. Раньше спортсмен выплёскивал негатив после неудач дома, а сейчас стал гораздо спокойнее ко всему относиться.

«Я стараюсь ему помочь, вместе с ним ищу причину, почему так прошла гонка, что привело к такому результату. Но он и правда редко выплёскивает эмоции, ярче всего это проявилось в Оберстдорфе после полтинника на чемпионате мира — 2021. Тогда я была рядом и уделила ему всё внимание. Мне кажется, если бы тогда меня не было там, ему было бы сложнее перенести и принять всё случившееся», — отметила Анна в интервью порталу «Чемпионат».

Также Большунова рассказала, что лично следит за питанием мужа. Но может позволить ему «вредные бургеры» или кусочек торта. А больше всего трёхкратный олимпийский чемпион любит борщ. Сама она не жалеет о завершении спортивной карьеры, поскольку из-за хронической травмы её выступления всегда сопровождались болью.

«Я так устала бороться… Ведь нагрузки у Юрия Викторовича Бородавко сами знаете какие, я их выполняла, а результата не было. Билась, боролась, но в протоколах была всё дальше и дальше. В итоге подумала: ради чего испытываю такие мучения? Тогда и решила заканчивать», — призналась Анна.

При этом, по словам Большуновой, она считает себя счастливой женщиной.

«Мы все вместе, а лучше этого ничего быть не может. У меня есть любимый муж, любимая дочка, а всё остальное кажется таким мелким. Нам очень важно, чтобы у Евы была полноценная семья, а не так, что папа приедет, помашет ручкой и уедет опять. Немного тяжеловато всегда быть с ней одной, но это наш выбор, и мы ни о чём не жалеем», — добавила бывшая лыжница.

Червоткина мотивирует соперничество

Интересно, что по результатам контрольных стартов в Малиновке лучшим пока считается вовсе не Большунов, который проболел первый сбор и теперь только набирает форму, а Алексей Червоткин.

«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Лёха недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», — признался Сан Саныч.

Согласен с лидером сборной и Иван Якимушкин. При этом лыжник шутит, что Червоткина очень легко мотивировать показать высокий результат.

«Надо его чуть-чуть начать обгонять, он вспыхнет от любой искры, как газовая плита. Я никогда не видел таких людей. Ты всегда начинаешь обгонять — они спокойны. Его нельзя спокойно обогнать. Ты должен быть готов, что дальше будет битва. Как в игре GTA, когда полицию обгоняешь и у тебя звёздочки появляются. На тренировках Лёху обгоняешь — у тебя сразу пять звёздочек», — заявил Якимушкин.

По мнению Ивана, большой плюс группы Бородавко в том, что в ней много сильных лыжников и все достаточно заряженные. Это подталкивает тренироваться ещё лучше.

«Конкуренция играет большую роль. Ты всегда пытаешься с кем-то соперничать, не хочешь отставать. Едешь и думаешь: «Я что, слабак?» И каждый едет в этой группе с этой мыслью. И все едут, пока батарейка не сядет полностью», — добавил лыжник.

Юрий Бородавко, в свою очередь, отметил, что подготовка идёт по плану, хотя июнь и получился очень тяжёлым для спортсменов, поскольку пришлось делать много силовой работы.

«К тому же сейчас встали уже на лыжероллеры, а по времени тренировки очень длительные. Всё это очень тяжело для мышечной системы. Одна нагрузка накладывается на другую. Без этого никуда не прийти. Но все стараются, никаких отклонений нет. Всё идёт по плану», — отметил тренер.

Уравнение дистанций будет и в России

Уравнение дистанций в ближайшее время, скорее всего, произойдёт и в России, поскольку МОК одобрил нововведения FIS и соревнования будут проходить по новым правилам уже на Олимпиаде в Италии.

По словам Бородавко, в федерации уже планируют часть гонок у девушек привести в соответствие с международными.

«Мы пытаемся двигаться вместе с теми решениями, которые принимают FIS и МОК, чтобы во время участия на мировой арене для нас это не было каким-то откровением. Мы знаем, к чему готовиться и в тренировочном плане, и в соревновательном», — добавил специалист.

Большунов, в свою очередь, отметил, что никого теперь уже не назовут «королём лыж».

«Получается, мы с Лёхой Червоткиным последние динозавры, которые застали нормальные дистанции на Играх. Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам. Дальше меняют всё, и с каждым годом всё другое. Это странно, потому что есть история. Лыжные гонки родились давно, чемпионы Олимпийских игр по определённым дистанциям были с давних пор. Странно, что всё меняют даже на главных стартах», — сказал Большунов.

К сожалению, к мнению спортсменов в данном случае никто не прислушался. Дмитрий Губерниев считает, что пришла пора подстраиваться под решения чиновников.

«То, что Александр Большунов — последний олимпийский чемпион и последний король лыж, это правда. Точно так же, как и Максим Опалев — последний олимпийский чемпион в каноэ на дистанции 500 м, которую потом вообще убрали из олимпийской программы. Вне зависимости от того, говорит Большунов или нет, это как в истории с Сергеем Михалковым и текстом гимна. Тогда ему сказали: «Что-то вы текстик так себе написали», а Сергей Владимирович ответил: «А слушать вы его будете стоя», — объяснил Губерниев.