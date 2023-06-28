WADA снизило контроль за РУСАДА из-за отстранения российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2022 году снизило контроль за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими спортсменами в сравнении с 2021 годом.

Как говорится в годовом отчёте WADA по соблюдению Всемирного антидопингового кодекса, опубликованном на официальном сайте организации, главными причинами снижения контроля за РУСАДА являются отстранение российских спортсменов от международных соревнований с конца февраля 2022 года из-за ситуации на Украине и запрет на проведение международных спортивных турниров на территории России.

При этом в отчёте говорится, что мониторинг процесса приведения РУСАДА в соответствие кодексу остаётся приоритетным направлением для WADA.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. При этом спортсмены из России не могли выступать на соревнованиях под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года.

РУСАДА в течение двух лет должно было выполнить ряд условий, чтобы восстановить статус соответствия WADA.

Ранее глава WADA Витольд Банька рассказал о ходе дела российской фигуристки Камилы Валиевой.