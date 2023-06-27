Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава WADA выступил с заявлением о деле Валиевой

Короткая ссылка
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ход дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
Глава WADA выступил с заявлением о деле Валиевой
  • РИА Новости

«У нас назначена дата, и мы ждём слушания. Вы очень хорошо знаете нашу позицию в отношении этой ситуации и то, как WADA отреагировало на это дело, но теперь по крайней мере у нас есть слушание», — цитирует Баньку Inside the Games.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе РУСАДА аннулировало победу фигуристки на национальной первенстве.

Ранее сообщалось, что CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить