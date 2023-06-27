Глава WADA выступил с заявлением о деле Валиевой

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ход дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«У нас назначена дата, и мы ждём слушания. Вы очень хорошо знаете нашу позицию в отношении этой ситуации и то, как WADA отреагировало на это дело, но теперь по крайней мере у нас есть слушание», — цитирует Баньку Inside the Games.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе РУСАДА аннулировало победу фигуристки на национальной первенстве.

Ранее сообщалось, что CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой.