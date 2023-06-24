CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой
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«Арбитражная панель была сформирована. Однако, чтобы защитить целостность разбирательства, CAS на данный момент не будет разглашать имена арбитров», — приводит слова пресс-службы ТАСС.
Слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.
В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе Российское антидопинговое агентство аннулировало победу фигуристки на чемпионате России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на это решение в CAS.
Ранее первый президент WADA Дик Паунд раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по делу Валиевой.