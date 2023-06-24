Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой

Короткая ссылка
В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) не стали разглашать имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.
CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой
  • Gettyimages.ru

«Арбитражная панель была сформирована. Однако, чтобы защитить целостность разбирательства, CAS на данный момент не будет разглашать имена арбитров», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе Российское антидопинговое агентство аннулировало победу фигуристки на чемпионате России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на это решение в CAS.

Ранее первый президент WADA Дик Паунд раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по делу Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить