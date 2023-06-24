CAS не разглашает имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело Валиевой

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) не стали разглашать имена арбитров, которые рассмотрят допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Арбитражная панель была сформирована. Однако, чтобы защитить целостность разбирательства, CAS на данный момент не будет разглашать имена арбитров», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе Российское антидопинговое агентство аннулировало победу фигуристки на чемпионате России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на это решение в CAS.

Ранее первый президент WADA Дик Паунд раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по делу Валиевой.