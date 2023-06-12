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Бывший глава WADA — о деле Валиевой: реакция МОК никого не устраивает

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Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд прокомментировал ситуацию между Международным олимпийским комитетом (МОК) и российской фигуристкой Камилой Валиевой.
Бывший глава WADA — о деле Валиевой: реакция МОК никого не устраивает
  • РИА Новости

«Реакция МОК никого не устраивает. МОК не может контролировать то, что они говорят, и мы не собираемся раздавать олимпийские медали, пока не узнаем, кто является настоящим победителем», — приводит слова Паунда Sports Business Journal.

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее в CAS заявили, что слушания по делу Валиевой состоятся не раньше августа 2023 года.

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