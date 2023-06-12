Бывший глава WADA — о деле Валиевой: реакция МОК никого не устраивает
- РИА Новости
«Реакция МОК никого не устраивает. МОК не может контролировать то, что они говорят, и мы не собираемся раздавать олимпийские медали, пока не узнаем, кто является настоящим победителем», — приводит слова Паунда Sports Business Journal.
После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее в CAS заявили, что слушания по делу Валиевой состоятся не раньше августа 2023 года.