В CAS заявили, что слушания по делу Валиевой состоятся не раньше августа 2023 года
- РИА Новости
«Маловероятно, что слушания состоятся раньше августа 2023 года», — цитирует CAS журналистка Кристин Бреннан.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство не будет комментировать дело Валиевой до вынесения решения CAS.