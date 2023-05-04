В CAS заявили, что слушания по делу Валиевой состоятся не раньше августа 2023 года

В Спортивном арбитражном суде (CAS) высказались о сроках начала слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Маловероятно, что слушания состоятся раньше августа 2023 года», — цитирует CAS журналистка Кристин Бреннан.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство не будет комментировать дело Валиевой до вынесения решения CAS.