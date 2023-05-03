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WADA не будет комментировать дело Валиевой до вынесения решения CAS

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать дело российской фигуристки Камилы Валиевой до вынесения решения CAS.
WADA не будет комментировать дело Валиевой до вынесения решения CAS
  • РИА Новости

«WADA на данный момент не может давать комментарии», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. 

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что иски WADA и РУСАДА на решение по допинг-делу Валиевой объединены в одно производство.

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