WADA не будет комментировать дело Валиевой до вынесения решения CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать дело российской фигуристки Камилы Валиевой до вынесения решения CAS.

«WADA на данный момент не может давать комментарии», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что иски WADA и РУСАДА на решение по допинг-делу Валиевой объединены в одно производство.