WADA не будет комментировать дело Валиевой до вынесения решения CAS
- РИА Новости
«WADA на данный момент не может давать комментарии», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее сообщалось, что иски WADA и РУСАДА на решение по допинг-делу Валиевой объединены в одно производство.