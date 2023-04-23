Иски WADA и РУСАДА на решение по допинг-делу Валиевой объединены в одно производство
- РИА Новости
«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», — рассказал ТАСС представитель CAS.
Валиева в минувшем сезоне завоевала золотую медаль чемпионата России по прыжкам в личном турнире, а также серебряные награды первенства страны и финала Гран-при России.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба 16-летней россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Валиева рассказала о взаимодействии со своими тренерами на льду и за его пределами.