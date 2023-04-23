Иски WADA и РУСАДА на решение по допинг-делу Валиевой объединены в одно производство

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентствв (WADA) A и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», — рассказал ТАСС представитель CAS.

Валиева в минувшем сезоне завоевала золотую медаль чемпионата России по прыжкам в личном турнире, а также серебряные награды первенства страны и финала Гран-при России.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба 16-летней россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Валиева рассказала о взаимодействии со своими тренерами на льду и за его пределами.