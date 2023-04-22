Валиева: сейчас могу поговорить с Тутберидзе на различные темы, а раньше только тренировки

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о взаимодействии со своими тренерами на льду и за его пределами.
Валиева: сейчас могу поговорить с Тутберидзе на различные темы, а раньше только тренировки
  • globallookpress.com
  • © Li Ziheng/XinHua

«С Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) мне проще всех общаться. Я прям могу ему всё высказать, но не могу сказать, что мы относимся к нему как к другу. С Этери Георгиевной иногда тоже очень интересно беседовать, что раньше не было таким вот возможным. Раньше были только тренировки», — заявила Валиева в подкасте «Произвольная программа».

Валиева в минувшем сезоне завоевала золотую медаль чемпионата России по прыжкам в личном турнире, а также серебряные награды первенства страны и финала Гран-при России.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба 16-летней россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Валиева рассказала, как просмотры собственных прокатов помогают ей при подготовке.

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