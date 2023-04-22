Валиева: произвольную с Олимпиады я специально пересмотрела три раза со слезами на глазах

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как просмотры собственных прокатов помогают ей при подготовке.

«Всё равно, пересматривая свои программы, я понимала, что делаю хорошо. Я специально раза три посмотрела произвольную с Олимпиады, со слезами на глазах. Но я посмотрела, потому что мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт — как это выглядело со стороны и что у меня было внутри», — заявила Валиева в подкасте «Произвольная программа».

Валиева в минувшем сезоне завоевала золотую медаль чемпионата России по прыжкам в личном турнире, а также серебряные награды первенства страны и финала Гран-при России.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба 16-летней россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не определился с датой слушаний по делу Валиевой.