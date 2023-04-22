Валиева: произвольную с Олимпиады я специально пересмотрела три раза со слезами на глазах

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как просмотры собственных прокатов помогают ей при подготовке.
Валиева: произвольную с Олимпиады я специально пересмотрела три раза со слезами на глазах
  • globallookpress.com
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO

«Всё равно, пересматривая свои программы, я понимала, что делаю хорошо. Я специально раза три посмотрела произвольную с Олимпиады, со слезами на глазах. Но я посмотрела, потому что мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт — как это выглядело со стороны и что у меня было внутри», — заявила Валиева в подкасте «Произвольная программа». 

Валиева в минувшем сезоне завоевала золотую медаль чемпионата России по прыжкам в личном турнире, а также серебряные награды первенства страны и финала Гран-при России.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю Валиеву, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба 16-летней россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ещё не определился с датой слушаний по делу Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить