CAS 26—29 сентября проведёт слушания по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил даты слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщается на сайте CAS, слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе Российское антидопинговое агентство аннулировало победу фигуристки на чемпионате России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на это решение в CAS.

Ранее первый президент WADA Дик Паунд раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по делу Валиевой.