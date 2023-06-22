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CAS 26—29 сентября проведёт слушания по делу Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил даты слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
CAS 26—29 сентября проведёт слушания по делу Валиевой
  • globallookpress.com
  • © Cao Can/XinHua

Как сообщается на сайте CAS, слушания пройдут в закрытом режиме в швейцарской Лозанне 26—29 сентября.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе Российское антидопинговое агентство аннулировало победу фигуристки на чемпионате России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на это решение в CAS.

Ранее первый президент WADA Дик Паунд раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по делу Валиевой.

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