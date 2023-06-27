Тематический поезд к 100-летию московского спорта запустили на Сокольнической линии метро

Тематический поезд, посвящённый 100-летию московского спорта, начал курсировать в метро.

27 июня в 1923 году были учреждены Высший совет физической культуры и его местные, в том числе и московское, отделения. Данная дата считается официальным началом спортивной истории столицы. Юбилейное празднование продолжается весь 2023 год — всё это время в городе проходят спортивные и торжественные мероприятия.

27 июня по Сокольнической ветке был запущен тематический поезд, который будет курсировать до конца 2023 года.

Каждый вагон оформлен в неповторимом вдохновляющем стиле, посвящённом легендарным московским спортсменам, командам, историческим спортивным событиям Москвы.

Главное празднование 100-летия Московского спорта состоится 1 июля в «Лужниках». В программе Дня московского спорта более 30 тематических площадок, легенды московского спорта и шоу-концерт.

Ранее сообщалось, что Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.