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Губерниев предложил уравнять календарь лыжных гонок России с международным

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что дистанции гонок в России нужно синхронизировать с международными.

«Хотим мы этого или нет, но рано или поздно наши лыжники вернутся на мировую арену и будут бегать по правилам, которые устанавливает FIS. Нужно синхронизировать внутренний календарь и дистанции гонок с международными, если мы хотим вернуться и быть готовыми», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Согласно новым правилам, гонка с раздельным стартом будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон — 20 км (10 + 10), марафон — 50 км. В эстафете лыжники будут бежать четыре этапа по 7,5 км. Отметим, что в мае организация также уравняла мужские и женские дистанции на этапах Кубка мира.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об уравнивании дистанций для женщин и мужчин.

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