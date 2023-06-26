Большунов назвал странным уравнивание дистанций для женщин и мужчин

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об уравнивании дистанций для женщин и мужчин.

«Получается, что мы с Червоткиным последние динозавры, которые застали нормальные дистанции. Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам. Странно, что всё меняют даже на главных стартах», — цитирует лыжника «Матч ТВ».

В прошлом году Международная федерация лыжного спорта утвердила уравнивание дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках. Таким образом, дистанции для мужских и женских соревнований будут одинаковыми.

Ранее Большунов признался, что сейчас находится не в лучшей форме.