Большунов признался, что сейчас находится не в лучшей форме
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«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Лёха Червоткин недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», — цитирует Большунова «Матч ТВ».
Лыжник находится на сборе группы Юрия Бородавко в Малиновке.
Российские спортсмены из-за отстранения от международных турниров выступают на внутренних соревнованиях.
Ранее был объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24.