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Большунов признался, что сейчас находится не в лучшей форме

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своей подготовке к сезону.
Большунов признался, что сейчас находится не в лучшей форме
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Лёха Червоткин недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Лыжник находится на сборе группы Юрия Бородавко в Малиновке.

Российские спортсмены из-за отстранения от международных турниров выступают на внутренних соревнованиях.

Ранее был объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24.

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