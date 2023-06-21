Большунов признался, что сейчас находится не в лучшей форме

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своей подготовке к сезону.

«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Лёха Червоткин недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Лыжник находится на сборе группы Юрия Бородавко в Малиновке.

Российские спортсмены из-за отстранения от международных турниров выступают на внутренних соревнованиях.

Ранее был объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24.