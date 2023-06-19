Шутка про змеиный укус, ирония Логинова и Бабикова и стрижка от Грухвиной: биатлонисты начали подготовку к новому сезону

В мужской сборной Югры по биатлону заявили, будто Дмитрия Иванова укусила змея, но сообщение оказалось шуткой. Отказавшиеся от централизованной подготовки Александр Логинов и Антон Бабиков решили тренироваться вместе и даже завели совместный Telegram-канал. Максим Цветков покинул группу Сергея Башкирова и будет тренироваться под руководством Юрия Каминского. А в грядущем сезоне у российских биатлонисток станет на одну сильную соперницу меньше — белоруска Динара Алимбекова-Смольская готовится стать мамой. Как биатлонисты проводят межсезонье — в материале RT.

Укус, которого не было

Российские биатлонисты разъехались на сборы и вовсю готовятся к новому сезону. В один из тренировочных дней из стана сборной команды ХМАО прилетела тревожная новость: во время велотренировки Дмитрия Иванова укусила змея.

«Пока выясняется, был ли это уж или гадюка. На данный момент состояние оптимальное, завтрашнее интервью пока под вопросом, но надеемся, что всё состоится! Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» — написали в Telegram-канале команды.

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Главный тренер югорских биатлонистов Евгений Редькин заверил, что спортсмен чувствует себя хорошо.

«Видел Диму десять минут назад, он шёл весёлый и бодрый. У них сейчас выходной, он мне даже не сказал ничего про этот инцидент», — сообщил специалист «Матч ТВ».

Неведение наставника удивило болельщиков. Но оказалось, что сообщение об укусе оказалось просто шуткой для соцсетей. Окончательно прояснил ситуацию Сергей Белозёров.

«Это неправда. Это всё выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились ещё неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки. У нас ещё даже комары не летают — холодрыга. Куда уж змеям?» — пояснил тренер ТАСС.

Интересно, что всего несколькими днями ранее об укусе гадюки рассказал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он занимался садом у себя во дворе, а когда зашёл домой, обнаружил, что по ноге течёт кровь и на ней две характерные отметины. Бё незамедлительно обратился в травмпункт, где ему оказали необходимую помощь.

«Буду надеяться, что получу от этой гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — пошутил норвежец.

Сборы Башкирова в Казахстане и уход Цветкова

Подопечные Сергея Башкирова проводят сбор в небольшом казахстанском городе Щучинске, где, к удивлению некоторых спортсменов, находится современный биатлонный комплекс. В нём есть не только стрельбище, тренажёрные залы, лыжероллерные трассы, но и специальная пластиковая дорожка, где можно ездить на лыжах даже летом.

«Жаль, я об этом не знал, так бы взял пару лыж и покатался», — отметил Василий Томшин.

Башкиров же подчеркнул, что немаловажным фактором для выбора места сбора стало наличие аллергии у некоторых спортсменов, так как в Северном Казахстане в июне уже практически не цветут растения, способные спровоцировать обострение заболевания.

Тем временем Кирилла Бажина особенно порадовала возможность гонять на лыжероллерах прямо по дорогам. Он отметил, что машин в этом тихом месте немного, а те водители, которые встречаются, с уважением относятся к спортсменам.

«Работа в гору считается одной из самых сложных. Но сегодня получили удовольствие от работы в гору. Даже дождь не помешал нам. В конце закрылись короткими отрезками. Жаль, что в России нет возможности так же делать тренировку по дорогам», — написал биатлонист в соцсети.

Стоит отметить, что сбор в Казахстане — последний для Башкирова в качестве полноценного тренера группы. В июле его команда присоединится к подопечным Юрия Каминского, который и будет отвечать за методическое сопровождение всех спортсменов.

«В любых переменах есть плюсы и минусы. Надеюсь, плюсов будет больше», — прокомментировал грядущее объединение специалист.

Между тем Максим Цветков, ранее входивший в группу Башкирова, принял решение отправиться под начало Каминского раньше остальных. Он присоединился к коллегам уже на сборе в Раубичах, который начался 15 июня. А до этого 31-летний биатлонист занимался самостоятельно в Дёмине.

«У него было желание и раньше подключиться. Какое‑то время уйдёт на адаптацию, потому что Максим не работал раньше со мной», — отметил тренер.

Максим Цветков

РИА Новости

© Андрей Аносов / СБР

Дуэт Логинова и Бабикова на самоподготовке

Александр Логинов и Антон Бабиков, которые в нынешнем межсезонье ушли на самостоятельную подготовку, решили объединиться в мини-команду и тренироваться вместе. Кроме того, биатлонисты завели совместный Telegram-канал, где регулярно делятся своими новостями.

Дуэт отправился в Раубичи, где тренируется по методическим планам Дмитрия Шукаловича — бывшего аналитика группы Сергея Башкирова, который в нынешнем сезоне возглавил юношескую команду.

«Спасибо тренеру за этот прекрасный разгрузочный день. За две тренировки на двоих потрачено около 5 тыс. ккал. Завтра интенсивный день — будем выживать. Надеемся, и ваш день будет насыщен трудностями, а то заскучаете», — написал Бабиков в соцсети, отметив в публикации Шукаловича.

Биатлонисты порой иронизируют над тем, что остались вне команды централизованной подготовки. Так, традиционные вечерние собрания, по их словам, теперь можно проводить за любимым хобби — например, за рыбалкой. Но есть и негативные моменты: не хватает партнёров для спортивных игр. «Минусы сборов без команды», — заметил Бабиков на видео, где Логинов в одиночестве стоит на волейбольной площадке.

Впрочем, теперь им будет не так скучно, ведь в Белоруссию прибыл большой десант российских биатлонистов. Помимо группы Каминского, там тренируются и спортсмены Дениса Истомина.

Успехи Грухвиной в стрельбе… и в роли парикмахера

Особая атмосфера царит в единственной полностью женской биатлонной команде, которую возглавляет Михаил Шашилов. Группа провела первый сбор межсезонья в Раубичах, а теперь отправилась в Сочи, чтобы поработать в горах. Спортсменки активно делятся в соцсетях ходом тренировок. Так, Ирина Казакевич показала, как покоряет крутые подъёмы: сначала бегом с палками, а на следующий день — на велосипеде.

Не обходится и без изнурительной работы в тренажёрном зале. Анастасия Батманова, в свою очередь, опубликовала ролик с прыжковой тренировкой: спортсменка перескакивает от одной стены коридора к другой на специальных подставках.

«На видео не видно, но ширина коридора 6 м», — написала биатлонистка.

Быстро освоилась в команде недавняя лыжница Анна Грухвина. Как отметил Шашилов, новобранка делает успехи в стрельбе, хотя и не так быстро, как её подруга Наталия Шевченко, проделавшая путь из лыж в биатлон сезоном ранее и с ходу ставшая трёхкратной чемпионкой России.

«Тяжело одновременно развивать и ход, и стрельбу. Плюс немножко разные характеры: Анна до всего постепенно доходит, а Наташка настоящий спринтер, ей надо всё и сразу. Вгрызается, не даст со стрельбища уйти раньше неё. Если патроны остались, обязательно достреляет всё до конца. Анна же — дама спокойная, другой серии. Но старательная и в команду вписывается хорошо», — поделился впечатлениями от совместной работы тренер.

Грухвину между тем в шутку прозвали собственным парикмахером женской команды. Если в мужской сборной товарищей стрижёт Эдуард Латыпов, то среди девушек эту роль взяла на себя Анна. Так, в один из выходных дней она уже навела красоту Батмановой.

Не обходится в команде и без застолий. Так, на сборах встретила свой 24-й день рождения Анастасия Шевченко, и подруги по команде подарили ей шикарный торт.

Смольская готовится стать мамой

В грядущем сезоне у российских биатлонисток станет на одну сильную соперницу меньше. Динара Алимбекова-Смольская готовится стать мамой и пропустит ближайший год. В начале июня белорусская спортсменка опубликовала видео с праздника, во время которого пара узнала пол будущего малыша.

«Смоликов должно быть больше. Ждём нашего мальчика», — подписала биатлонистка публикацию.

Динара Алимбекова-Смольская

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Между тем Динара пока не забрасывает тренировок, хотя и проводит их, конечно, в щадящем режиме. Так, недавно она показала, как катается на лыжероллерах.

«Подготовка продолжается. Я в строю. И знаете, это такое огромное удовольствие после 16 лет в спорте — позволить себе немножко сбавить темп, всё так же быть мотивированной, только с трепетным отношением к своему организму. Люблю свою работу и продолжаю наслаждаться тренировками», — написала олимпийская чемпионка.

По словам её супруга, Динара пока ещё не ушла в декретный отпуск полноценно, но это произойдёт в ближайшее время. При этом она планирует возобновить карьеру как можно быстрее.

«Не обещаем, что вернёмся к концу этого сезона, но на следующий она будет в полной боеготовности. Она не завершает (карьеру. — RT), продолжает тренироваться. Это просто жизненный этап, который даёт паузу именно в соревновательной деятельности», — добавил Смольский.