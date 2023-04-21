Лыжница Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

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Российская лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную по биатлону.
Лыжница Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону
  • РИА Новости

Расширенный список кандидатов в сборную опубликовала пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Список кандидатов в женскую сборную выглядит следующим образом: Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Ирина Казакевич и другие.

В мужскую команду вошли: Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков и другие.

Грухвина на чемпионате России — 2023 завоевала бронзу в коньковом спринте.

Ранее трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов оценил своё выступление в сезоне-2022/23.

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