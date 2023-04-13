Латыпов поставил себе «четвёрку» за минувший биатлонный сезон

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов оценил своё выступление в сезоне-2022/23.

«Из трёх целей в сезоне удалось выполнить две — победить в общем зачёте и в Кубке Содружества. Не удалось выиграть Кубок России, но всё впереди. Так что по пятибалльной системе поставлю себе «четвёрку», — цитирует Латыпова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что «надо стремиться повышать результаты».

Латыпов занял первое место в рейтинге лучших биатлонистов среди мужчин по итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне-2022/23. Бронзовый призёр Олимпийских игр набрал 1162 очка, второе место у Даниила Серохвостова (999 очков). На третьей строчке расположился Карим Халили (970).

Ранее сообщалось, что СБР удалось в завершившемся сезоне собрать призовой фонд в 105 млн рублей.