Латыпов поставил себе «четвёрку» за минувший биатлонный сезон

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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов оценил своё выступление в сезоне-2022/23.

«Из трёх целей в сезоне удалось выполнить две — победить в общем зачёте и в Кубке Содружества. Не удалось выиграть Кубок России, но всё впереди. Так что по пятибалльной системе поставлю себе «четвёрку», — цитирует Латыпова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что «надо стремиться повышать результаты».

Латыпов занял первое место в рейтинге лучших биатлонистов среди мужчин по итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне-2022/23. Бронзовый призёр Олимпийских игр набрал 1162 очка, второе место у Даниила Серохвостова (999 очков). На третьей строчке расположился Карим Халили (970).

Ранее сообщалось, что СБР удалось в завершившемся сезоне собрать призовой фонд в 105 млн рублей.

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