Майгуров: СБР удалось в завершившемся сезоне собрать призовой фонд в 105 млн рублей

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как формировался призовой фонд на сезон-2022/23.

«В этом году благодаря нашим партнёрам и ОКР нам удалось собрать призовой фонд в размере 105 млн рублей», — цитирует Майгурова РИА Новости.

По его словам, 30 млн будет направлено региональным федерациям биатлона.

«Дополнительно было выделено 55 млн на материально-техническую помощь региональным федерациям», — добавил Майгуров.

Эдуард Латыпов занял первое место в рейтинге лучших биатлонистов среди мужчин по итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне-2022/23. Бронзовый призёр Олимпийских игр набрал 1162 очка, второе место у Даниила Серохвостова (999 очков). На третьей строчке расположился Карим Халили (970).

Ранее сообщалось, что Майгуров остался доволен марафоном на 40 км на чемпионате России в Увате.