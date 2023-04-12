Майгуров: СБР удалось в завершившемся сезоне собрать призовой фонд в 105 млн рублей

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как формировался призовой фонд на сезон-2022/23.
Майгуров: СБР удалось в завершившемся сезоне собрать призовой фонд в 105 млн рублей
  • РИА Новости

«В этом году благодаря нашим партнёрам и ОКР нам удалось собрать призовой фонд в размере 105 млн рублей», — цитирует Майгурова РИА Новости.

По его словам, 30 млн будет направлено региональным федерациям биатлона.

«Дополнительно было выделено 55 млн на материально-техническую помощь региональным федерациям», — добавил Майгуров.

Эдуард Латыпов занял первое место в рейтинге лучших биатлонистов среди мужчин по итогам Кубка и чемпионата России, а также Кубка Содружества в сезоне-2022/23. Бронзовый призёр Олимпийских игр набрал 1162 очка, второе место у Даниила Серохвостова (999 очков). На третьей строчке расположился Карим Халили (970).

Ранее сообщалось, что Майгуров остался доволен марафоном на 40 км на чемпионате России в Увате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить