Майгуров — о марафоне на ЧР: сегодня была гонка сильнейших

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров остался доволен марафоном на 40 км на чемпионате России в Увате.

«Сегодня была гонка сильнейших. Непростые погодные условия, завершение сезона, но класс побеждает. В призах Поршнев, Халили и Бабиков — наши биатлонные монстры. Можно снять шляпу перед ребятами», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Никита Поршнев пришёл к финишу первым с результатом 1:56.14,5. Он допустил три промаха.

Вторым финишировал Карим Халили с отставанием в 1 минуту 16,8 секунды. Он также трижды ошибся на стрельбище. Третий — Антон Бабиков, допустивший семь промахов (+1.33,7).

Ранее Александр Поварницын назвал героями биатлонистов, дошедших до финиша марафона.