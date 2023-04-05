Майгуров — о марафоне на ЧР: сегодня была гонка сильнейших

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров остался доволен марафоном на 40 км на чемпионате России в Увате.
Майгуров — о марафоне на ЧР: сегодня была гонка сильнейших
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сегодня была гонка сильнейших. Непростые погодные условия, завершение сезона, но класс побеждает. В призах Поршнев, Халили и Бабиков — наши биатлонные монстры. Можно снять шляпу перед ребятами», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Никита Поршнев пришёл к финишу первым с результатом 1:56.14,5. Он допустил три промаха.

Вторым финишировал Карим Халили с отставанием в 1 минуту 16,8 секунды. Он также трижды ошибся на стрельбище. Третий — Антон Бабиков, допустивший семь промахов (+1.33,7).

Ранее Александр Поварницын назвал героями биатлонистов, дошедших до финиша марафона.

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