Поварницын назвал героями биатлонистов, дошедших до финиша марафона
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Хотелось бы ещё раз принять участие в марафоне? Только если в хорошую погоду. По такой — нет. Было очень тяжело, очень сложная дистанция для такой погоды. Я считаю, что тот, кто дошёл до финиша — настоящий герой», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».
Никита Поршнев пришёл к финишу первым с результатом 1:56.14,5. Он допустил три промаха.
Вторым финишировал Карим Халили с отставанием в 1 минуту 16,8 секунды. Он также трижды ошибся на стрельбище. Третий — Антон Бабиков, допустивший семь промахов (+1.33,7).
Ранее Поршнев заявил, что на последних кругах у него начало сводить руки и ноги.