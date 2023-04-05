Поварницын назвал героями биатлонистов, дошедших до финиша марафона

Александр Поварницын высказался о своём участии в марафоне на 40 км на чемпионате России — 2023 по биатлону.

«Хотелось бы ещё раз принять участие в марафоне? Только если в хорошую погоду. По такой — нет. Было очень тяжело, очень сложная дистанция для такой погоды. Я считаю, что тот, кто дошёл до финиша — настоящий герой», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».

Никита Поршнев пришёл к финишу первым с результатом 1:56.14,5. Он допустил три промаха.

Вторым финишировал Карим Халили с отставанием в 1 минуту 16,8 секунды. Он также трижды ошибся на стрельбище. Третий — Антон Бабиков, допустивший семь промахов (+1.33,7).

Ранее Поршнев заявил, что на последних кругах у него начало сводить руки и ноги.