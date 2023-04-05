Поршнев — о победе в марафоне: на последних кругах у меня начало сводить руки и ноги

Никита Поршнев, ставший победителем в марафоне на 40 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, высказался о гонке.

«На последних кругах у меня начало сводить руки и ноги. Не получалось вкладываться в движения, я просто шагал, старался как можно меньше включать мышцы. Было непросто. Самочувствие позволяло бежать быстрее, но мышцы не позволяли», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Его результат — 1:56.14,5. Он допустил три промаха.

Вторым финишировал Карим Халили с отставанием 1 минута 16,8 секунды. Он также трижды ошибся на стрельбище. Третий — Антон Бабиков, допустивший семь промахов (+1.33,7).

Ранее Максим Цветков сообщил, что досрочно завершает сезон.