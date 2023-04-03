Биатлонист Цветков досрочно завершил сезон-2022/23

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Российский биатлонист Максим Цветков сообщил, что досрочно завершает сезон.
Биатлонист Цветков досрочно завершил сезон-2022/23
  • РИА Новости

«Спасибо большое за вашу поддержку, в этом году она была невероятно важна для меня. Было много сложностей и проблем, но, уверен, всё это решим в подготовительном этапе.

Сейчас отправляюсь домой, а седьмого числа начинается подготовка к новому сезону», — написал Цветков на своей странице «ВКонтакте».

Чемпионат России по биатлону завершится в Увате. 5 и 6 апреля пройдут две заключительные марафонские гонки.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Бабиков считает, что на рекомендации Международного олимпийского комитета не нужно реагировать.

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