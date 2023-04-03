Бабиков — о рекомендациях МОК: мне кажется, на это никак не надо реагировать
- РИА Новости
«Мне кажется, на это никак не надо реагировать. Это просто сбор мнений без какой‑либо конкретики и конструктива. Мне хочется, чтобы все в мире поняли, что есть более глобальные проблемы, и обсуждали их», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».
МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры.