Бабиков — о рекомендациях МОК: мне кажется, на это никак не надо реагировать

Российский биатлонист Антон Бабиков считает, что на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не нужно реагировать.

«Мне кажется, на это никак не надо реагировать. Это просто сбор мнений без какой‑либо конкретики и конструктива. Мне хочется, чтобы все в мире поняли, что есть более глобальные проблемы, и обсуждали их», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры.