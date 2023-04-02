Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал бредовыми предложенные Международным олимпийским комитетом (МОК) критерии допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являться сотрудниками силовых структур, — настоящий бред. Нужно чётко отстаивать свою позицию», — приводит слова Польховского ТАСС.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде.

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