Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал бредовыми предложенные Международным олимпийским комитетом (МОК) критерии допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являться сотрудниками силовых структур, — настоящий бред. Нужно чётко отстаивать свою позицию», — приводит слова Польховского ТАСС.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Украина призвала Международную федерацию гимнастики присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде.