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Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов предложил обратить страны НАТО в беженцев

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил обратить все страны НАТО в беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года.
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов предложил обратить страны НАТО в беженцев
  • РИА Новости

«Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил в беженцев. Кучка идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре», — цитирует Тихонова РИА Новости.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что МОК допустит российских спортсменов на Олимпиаду-2024 примерно на тех же правах, что команду беженцев.

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