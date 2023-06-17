Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов предложил обратить страны НАТО в беженцев

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил обратить все страны НАТО в беженцев для участия в Олимпийских играх 2024 года.

«Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил в беженцев. Кучка идиотов, моральных и политических, создала эту ситуацию на всем земном шаре», — цитирует Тихонова РИА Новости.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что МОК допустит российских спортсменов на Олимпиаду-2024 примерно на тех же правах, что команду беженцев.