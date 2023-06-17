Слуцкий: ехать на Олимпиаду без флага и гимна — подобные вещи унижают нас

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов на Олимпиаду-2024 примерно на тех же правах, что команду беженцев.

«Сейчас идёт обратный отсчёт. Становится больше здравого смысла. Как беженцы мы не поедем. Ехать без флага и гимна — подобные вещи унижают нас», — цитирует Слуцкого ТАСС.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предложение министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука ничем не отличается от рекомендаций МОК по допуску россиян к участию в летних Играх-2024 в Париже.