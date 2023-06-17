Губерниев считает, что МОК и так рекомендациями предлагал россиянам статус беженцев

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что предложение министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука ничем не отличается от рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к участию в летних Играх-2024 в Париже.

«Нам уже фактически это и предлагают. Конечно, никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия абсолютно невыполнимые и дикие. А всё, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он подчеркнул, что если бы МОК хотел допустить российских спортсменов до Олимпиады, то давно бы уже сделал это.

«Я предлагаю снять розовые очки, никакого чуда не случится, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим ещё как минимум две», — заключил Губерниев.

Бортничук немногим ранее предложил создать «сборную беженцев» для участия в Олимпиаде-2024 спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала «бредятиной» возможный допуск россиян к Олимпиаде в статусе беженцев.





