Подготовка в регионах: Логинов, Бабиков и Сливко не будут тренироваться со сборной России по биатлону

Экс-чемпионы мира Антон Бабиков и Александр Логинов, а также обладательница «Малого хрустального глобуса» Кубка России Виктория Сливко будут самостоятельно готовиться в грядущем сезоне. Также тренироваться вне сборной страны предпочли Никита Поршнев и Пётр Пащенко. А вот Светлана Миронова и Кристина Резцова в национальную команду не попали по решению тренерского совета. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, подготовка в региональных командах допустима, если для спортсменов создаются все необходимые условия.

Союз биатлонистов России обнародовал состав групп централизованной подготовки на предстоящий зимний сезон. С точки зрения подбора тренеров кардинальных перемен по сравнению с прошлым годом не произошло: сохранились четыре команды, которые возглавляют Юрий Каминский, Михаил Шашилов, Сергей Башкиров и Артём Истомин. А вот список спортсменов, включённых — а скорее, даже не включённых — в сборную, не обошёлся без сюрпризов.

В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие экс-чемпионов мира Антона Бабикова и Александра Логинова, а также медалисток пекинской Олимпиады Кристины Резцовой и Светланы Мироновой.

Также по теме «Тренировки стали для меня лекарством»: Бабиков — о пропуске Олимпиады, жертвах в ходе карьеры и искусстве быть тренером Если ты на грани попадания в команду, надо отдавать себе отчёт в том, что эта грань не даёт абсолютно никаких гарантий. Об этом в...

О том, что Бабиков не будет приглашён на централизованную подготовку, ещё несколько дней назад заявил телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев. Тогда же в биатлонной среде появились разговоры о том, что это решение связано с конфликтом между спортсменом и тренером Башкировым, в группе которого Антон провёл предыдущий сезон. По одной из версий, Бабиков вступился за аналитика сборной Дмитрия Шукаловича, который хотел перейти с административной должности на полноценную тренерскую работу и стать помощником Башкирова. Однако по каким-то причинам ему в этой просьбе было отказано, чем оказался недоволен уроженец Уфы.

При этом, по словам вице-президента СБР по развитию профессионального спорта Павла Ростовцева, никакого личного конфликта между Бабиковым и Башкировым «не было и быть не могло», но расхождение во взглядах действительно имело место. Однако решение отказаться от тренировок со сборной биатлонист принял самостоятельно, утверждает он.

При этом Ростовцев признал, что изначально чемпион мира 2017 года в эстафете в состав команды действительно не попал, но исключительно по причине несоответствия критериям, подготовленным тренерским советом и утверждённым исполкомом СБР. Согласно этим требованиям, в сборную были вызваны восемь спортсменов, показавших лучшие спортивные результаты прошлой зимой, и ещё семь — по решению тренерского совета с прицелом на две грядущие Олимпиады, то есть предпочтение отдавалось в основном молодёжи.

В первую часть списка вошли Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Александр Поварницын и Денис Иродов — как сильнейший юниор. Затем федерация Ханты-Мансийского автономного округа попросила отпустить Пащенко и Поршнева на подготовку в регионе, поэтому их заменили Максим Цветков и Василий Томшин. Тренерским решением в команду были включены Олег Домичек, Александр Корнев, Роман Ерёмин, Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Иван Колотов и Александр Логинов. Однако последний впоследствии решил тренироваться самостоятельно.

Тогда освободившееся место было предложено Бабикову, но Антон от него отказался и будет готовиться в составе команды Башкортостана.

При этом Губерниев считает, что спортсмена «прокатили» мимо состава.

«Антона Бабикова демонстративно прокатили мимо сборной России, поэтому ему предложили занять место Александра Логинова, который решил заниматься самостоятельно. Бабиков отказался, потому что это место не его. По каким это критериям Бабиков не попал? Он был седьмым в рейтинге СБР. Александр Корнев попал, а Бабиков нет. Что за ерунда? По букве закона он попадал. Те, кто не брал Бабикова, нарушали свои же законы», — цитирует ведущего РИА Новости.

Возникли вопросы и по формированию женской команды. Удивительно, что в состав вошла Анна Грухвина, едва перешедшая из лыжных гонок, а вице-чемпионка Игр-2022 Светлана Миронова осталась за бортом. Даже с учётом того, что спортсменка пропустила почти весь прошлый сезон из-за затянувшихся проблем со здоровьем, решение выглядит неоднозначным. Впрочем, как пояснил Ростовцев, Светлана всё-таки будет тренироваться со сборной, но за счёт средств региональной федерации. Она присоединится к группе Истомина.

Также по теме «Увидела кубок у Поршнева и захотела себе такой»: Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону Виктория Сливко выиграла марафонскую гонку с масс-старта на чемпионате России по биатлону в Увате. В непростых погодных условиях она...

Что касается ещё одной медалистки Пекина, Кристины Резцовой, которая зимой родила второго ребёнка, её тренеры сборной пока держат «на карандаше».

«После родов она даже ещё не проходила УМО, поэтому сейчас будет готовиться самостоятельно», — подчеркнул вице-президент СБР.

Продолжит индивидуальную подготовку и обладательница «Малого хрустального глобуса» Кубка России в зачёте масс-стартов Виктория Сливко. Весь прошлый сезон она работала под руководством Андрея Падина, и этот подход принёс ей отменные результаты, поэтому спортсменка не захотела ничего менять.

При этом сам Падин вошёл в тренерский штаб национальной команды и стал помощником Шашилова.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, опытные спортсмены в состоянии полноценно тренироваться и вне сборной страны.

«По Антону Бабикову решение принял тренерский совет. Это их решение, которое, возможно, было принято в силу каких-то возрастных ограничений. Что касается самоподготовки Александра Логинова и Виктории Сливко, то это спортсмены высокого уровня, которые способны готовиться самостоятельно. Если регион предоставил им все условия для подготовки, то почему бы и не заниматься этим самому. Уверен, они смогут это сделать», — сказал Чепиков в беседе с RT.

Между тем, как рассказал Ростовцев, большинство спортсменов уже приступили к работе. В эти дни первые сборы проводят группы Башкирова, Каминского и Шашилова, а с 20 мая начнут тренировки подопечные Истомина.

Зимний биатлонный сезон стартует 22 ноября, а главным турниром станет Спартакиада. Она пройдёт с 9 по 19 февраля в Златоусте. Общее количество соревнований будет снижено по сравнению с прошлым годом с учётом полученного опыта и отклика спортсменов.