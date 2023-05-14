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Биатлонист Первушин принял решение возобновить карьеру

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Пресс‑атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что российский биатлонист Михаил Первушин намерен восстановить свой профессиональный статус.
Биатлонист Первушин принял решение возобновить карьеру
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Михаил решил возобновить карьеру. За эти две недели он успел пожалеть о своём решении и теперь намерен восстановить свой профессиональный статус», — написал Аверьянов в своём Telegram‑канале.

По его словам, в ближайшие дни биатлонист должен документально оформить свой профессиональный статус.

«По правилам заявление о возобновлении карьеры спортсмен должен написать за шесть месяцев до первого старта, в котором он планирует участвовать. Надеюсь, этот срок может быть уменьшен», — заявил он.

Первушин является трёхкратным чемпионом мира среди юношей и чемпионом России по летнему биатлону.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что Первушин завершил профессиональную карьеру.

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