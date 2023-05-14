Биатлонист Первушин принял решение возобновить карьеру
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Михаил решил возобновить карьеру. За эти две недели он успел пожалеть о своём решении и теперь намерен восстановить свой профессиональный статус», — написал Аверьянов в своём Telegram‑канале.
По его словам, в ближайшие дни биатлонист должен документально оформить свой профессиональный статус.
«По правилам заявление о возобновлении карьеры спортсмен должен написать за шесть месяцев до первого старта, в котором он планирует участвовать. Надеюсь, этот срок может быть уменьшен», — заявил он.
Первушин является трёхкратным чемпионом мира среди юношей и чемпионом России по летнему биатлону.
Ранее, 12 мая, сообщалось, что Первушин завершил профессиональную карьеру.