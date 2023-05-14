Биатлонист Первушин принял решение возобновить карьеру

Пресс‑атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что российский биатлонист Михаил Первушин намерен восстановить свой профессиональный статус.

«Михаил решил возобновить карьеру. За эти две недели он успел пожалеть о своём решении и теперь намерен восстановить свой профессиональный статус», — написал Аверьянов в своём Telegram‑канале.

По его словам, в ближайшие дни биатлонист должен документально оформить свой профессиональный статус.

«По правилам заявление о возобновлении карьеры спортсмен должен написать за шесть месяцев до первого старта, в котором он планирует участвовать. Надеюсь, этот срок может быть уменьшен», — заявил он.

Первушин является трёхкратным чемпионом мира среди юношей и чемпионом России по летнему биатлону.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что Первушин завершил профессиональную карьеру.