Главным стартом для российских биатлонистов в следующем сезоне будет Спартакиада
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«Главным стартом сезона, по которому будет оцениваться работа биатлонистов и тренеров, будет Спартакиада сильнейших, которая пройдёт с 9 по 19 февраля в Златоусте», — цитирует Ростовцева ТАСС.
СБР 16 мая опубликовала списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой.
Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.