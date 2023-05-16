Главным стартом для российских биатлонистов в следующем сезоне будет Спартакиада

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев сообщил, что основной смотр спортсменов в национальную сборную пройдёт на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область).

«Главным стартом сезона, по которому будет оцениваться работа биатлонистов и тренеров, будет Спартакиада сильнейших, которая пройдёт с 9 по 19 февраля в Златоусте», — цитирует Ростовцева ТАСС.

СБР 16 мая опубликовала списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой.

Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.