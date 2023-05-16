Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Главным стартом для российских биатлонистов в следующем сезоне будет Спартакиада

Короткая ссылка
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев сообщил, что основной смотр спортсменов в национальную сборную пройдёт на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область).
Главным стартом для российских биатлонистов в следующем сезоне будет Спартакиада
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

«Главным стартом сезона, по которому будет оцениваться работа биатлонистов и тренеров, будет Спартакиада сильнейших, которая пройдёт с 9 по 19 февраля в Златоусте», — цитирует Ростовцева ТАСС.

СБР 16 мая опубликовала списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой.

Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить