Ростовцев: Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Согласно утверждённым критериям формирования команды, на централизованную подготовку Бабиков в команду не попал. 5 мая, когда появилось свободное место, мы предложили Бабикову войти в состав, но он отказался от централизованной подготовки», — цитирует Ростовцева ТАСС.
31-летний Бабиков является чемпионом мира в эстафете (2017 год). Также в его коллекции четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды первенств Европы.
В сборной России на централизованной подготовке находятся 32 биатлониста.
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что Антон Бабиков, Александр Логинов, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в состав групп сборной России по биатлону для централизованной подготовки к сезону.