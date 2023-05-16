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Ростовцев: Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев дал понять, что у чемпиона мира Антона Бабикова был шанс попасть в состав сборной России по биатлону.
Ростовцев: Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Согласно утверждённым критериям формирования команды, на централизованную подготовку Бабиков в команду не попал. 5 мая, когда появилось свободное место, мы предложили Бабикову войти в состав, но он отказался от централизованной подготовки», — цитирует Ростовцева ТАСС.

31-летний Бабиков является чемпионом мира в эстафете (2017 год). Также в его коллекции четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды первенств Европы.

В сборной России на централизованной подготовке находятся 32 биатлониста.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что Антон Бабиков, Александр Логинов, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в состав групп сборной России по биатлону для централизованной подготовки к сезону.

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