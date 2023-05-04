Биатлонистка Ахатова призналась, что не стремится быть тренером

Российская биатлонистка Альбина Ахатова поразмышляла о том, хотела бы она стать тренером.

«Это очень сложный вопрос. Я в первую очередь мама, у меня двое деток, поэтому возможности немного ограниченны. Чтобы вести команду, нужно постоянно в ней находиться. Я же могу полноценно работать в качестве стрелкового тренера только в летний подготовительный период.

Такой опыт у меня уже был в 2019-м. Это произошло отчасти благодаря Латыпову. В тот сезон он попросил меня изготовить ему новое ложе к началу подготовки, поэтому, когда Владимир Драчёв (экс-президент СБР. — RT) предложил поработать с мужской командой, я сразу согласилась. Сделала для Эдика две разные ложевые конструкции, почти весь летний подготовительный период занимались их подгонкой, поиском изготовки, исправляли старые устоявшиеся ошибки.

На самом деле, работать тренером мне нравится. О стрельбе, ложевых конструкциях, изготовках я могу рассказывать бесконечно», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Ранее Ахатова объяснила, почему не возражала против работы своего мужа, Максима Максимова, в сборной России по биатлону.