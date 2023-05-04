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Ахатова объяснила, почему не возражала против работы мужа в сборной России по биатлону

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Российская биатлонистка Альбина Ахатова рассказала, не пыталась ли она воспрепятствовать, когда её мужу Максиму Максимову сделали предложение работать в сборной России.
Ахатова объяснила, почему не возражала против работы мужа в сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Даже мысли такой не было. К тому же Максу его работа очень нравится. Это то, что он умеет делать хорошо, в чём разбирается. Да и учителя были выдающиеся: Максим тренировался у Владимира Аликина, у Валерия Польховского, у Николая Лопухова. Как тренер и с Гурьевым поработал, и с Анатолием Хованцевым, с тем же Лопуховым. Сейчас работает с Юрием Каминским, который не просто большой мастер, а человек-поток. Спортсмены и специалисты, попадая в этот поток, просто не могут не развиваться, не могут не расти», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Ранее Ахатова вспомнила, как начала переделывать ложи к винтовкам перед чемпионатом мира в 2005 году.

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