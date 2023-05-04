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Ахатова вспомнила, как начала переделывать ложи к винтовкам перед ЧМ в 2005 году

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Российская биатлонистка Альбина Ахатова рассказала о том, как начала переделывать ложи к винтовкам перед чемпионатом мира в 2005 году.
Ахатова вспомнила, как начала переделывать ложи к винтовкам перед ЧМ в 2005 году
  • РИА Новости

«Первый опыт случился в 2005-м в Италии, где мы проводили заключительный сбор перед чемпионатом мира в Хохфильцене. У моей винтовки был очень широкий приклад ложи, как лопата просто. И я решила попробовать вырезать в прикладе сердцевину. Сделать приклад, как у норвежцев, чтобы сверху и снизу были две узенькие планки. Попросила у нашего сервисёра Михаила Колоскова швейцарский ножик, в нём была пилочка, и я этой пилкой принялась за переделку.

Не боялась ли изуродовать оружие? Нет. Почему-то была абсолютно уверена в том, что всё получится. Пилила, конечно, долго. Все руки были в мозолях», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ахатова назвала одну из главных ошибок биатлонистов при стрельбе стоя.

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