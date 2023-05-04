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Ахатова назвала одну из главных ошибок биатлонистов при стрельбе стоя

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Российская биатлонистка Альбина Ахатова ответила на вопрос о наиболее распространённых проблемах при стрельбе.
Ахатова назвала одну из главных ошибок биатлонистов при стрельбе стоя
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«Очень часто, например, в стрельбе стоя спортсмен стреляет на грубой проводке. Нет фазы удержания в момент обработки спуска. Это очень хорошо видно по траектории движения ствола. Когда пуля вылетает из канала ствола, на неё продолжают воздействовать пороховые газы и сообщают ей дополнительную скорость. В баллистике это называется периодом последствия газов. Максимальной скорости пуля достигает в конце этого периода на расстоянии нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола.

То есть на расстоянии где-то до 30 сантиметров пуля ещё соединена с винтовкой хвостом пороховых газов. Если спортсмен, обработав спуск, продолжает по инерции вести ствол, или раньше времени скинет мышечное напряжение, например, в плече, или рано уберёт руку с пистолетной рукоятки, чтобы быстрее перезарядить оружие, то есть в тот момент, когда пуля ещё связана с винтовкой хвостом пороховых газов, он поменяет угол вылета и траекторию полёта, а это, как правило, приводит к промаху», — рассказала Ахатова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех восстановлена в гражданстве Российской Федерации.

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