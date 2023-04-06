«Увидела кубок у Поршнева и захотела себе такой»: Сливко выиграла марафон на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко выиграла марафонскую гонку с масс-старта на чемпионате России по биатлону в Увате. В непростых погодных условиях она закрыла 36 мишеней из 40 и больше чем на две минуты опередила ближайших соперниц. При этом победительница осталась недовольна своей стрельбой, поскольку на тренировке ошибалась лишь один раз. Серебро досталось Анастасии Егоровой, а бронза — Ирине Казакевич, допустившим 11 и 10 промахов соответственно, но прилично смотревшимся на дистанции.

Женский марафон на чемпионате России в Увате стал последней гонкой биатлонного сезона. Накануне мужчины отмечали сложность трассы из-за плюсовой температуры. По словам Никиты Поршнева, километр можно было засчитывать за два. Однако в среду светило солнце и не было ветра. Девушкам же повезло меньше: в четверг пошёл снег с дождём, а флажки на стрельбище не находили себе места.

В таких условиях попробовать свои силы решились всего 19 спортсменок, поэтому организаторы сократили дистанцию с 30 до 27 км. На старт вышла в том числе лидер рейтинга СБР Виктория Сливко. Она боролась за первую строчку в нём с Екатериной Носковой, которая уступала сопернице всего несколько баллов. Однако уроженка Свердловской области предпочла отправиться в ХМАО на Югорский марафон, поэтому дополнительной интриги в гонке создать не удалось.

Первую половину дистанции девушки старались держаться большой группой. Вновь обращала на себя внимание трёхкратная чемпионка России Наталия Шевченко. Бывшая лыжница закрыла 14 мишеней из первых 15 и дважды уходила на трассу лидером. Однако к четвёртой стрельбе она выглядела уже уставшей и из-за этого не смогла сосредоточиться. Как следствие — три промаха.

Претендовали на медали также Сливко, Ирина Казакевич, Анастасия Егорова и Наталья Гербулова, однако последняя постепенно начала отставать ходом, не выдерживая темпа соперниц. А наверстать упущенное на рубежах не удавалось из-за ошибок.

Многое решилось после первой стойки. Сливко и Егорова смазали по выстрелу, но при этом нарастили темп и создали приличный отрыв от преследовательниц. В погоню за ними смогла броситься только Казакевич. Правда, назвать ход Ирины крейсерским было сложно при всём уважении: её темп на каждой отсечке падал.

К седьмой стрельбе девушки подходили в том же порядке, но с чуть большими разрывами. Сливко смотрелась свежее на дистанции и имела преимущество в 28 секунд над Егоровой, Казакевич проигрывала уже больше минуты, Шевченко — почти две.

Медали, по сути, были распределены на третьей стойке. Виктория, будто и не бежала 20 километров, быстро отстреляла, допустив один промах. Егорова вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, ошиблась трижды и отстала от лидера больше чем на минуту. Ирина вновь не закрыла одну мишень и приблизилась к Анастасии, однако в сложных погодных условиях отыграть 27 секунд на трассе было практически невозможно.

На последней стрельбе Сливко вновь выглядела уверенно, хотя и отправилась на дополнительные 75 метров, но двигалась очень бодро с учётом уже пройденного расстояния. Егорова же не просто дрогнула, а допустила ещё три промаха, тем самым предоставив шанс Казакевич зацепиться за второе место. Но Ирина им не воспользовалась, зайдя на два штрафных круга, поэтому Анастасия спокойно ушла на дистанцию за серебром.

На финише Виктория выиграла у преследовательницы больше двух минут. На огневых рубежах она в итоге закрыла 36 мишеней из 40. Впечатляющий результат — с учётом сложных погодных условий. Однако победительница на финише критиковала себя за стрельбу.

«На контрольной тренировке был всего один промах, поэтому недовольна своим результатом. В начале гонки старалась держаться в общей группе с девушками, а потом, когда убежала на дистанцию одна, чувствовала в себе силы, поэтому спокойно шла по трассе. Вчера увидела кубок, который получил Никита Поршнев на награждении, и тоже захотела себе такой. К счастью, получилось его завоевать. Помог в том числе и Антон Бабиков. Советовалась с ним, как питаться и проходить последнюю часть дистанции», — отметила Сливко в интервью «Матч ТВ».

Выигравшая марафон в прошлом году Егорова призналась, что на этот раз гонка далась ей намного сложнее, а проблемы на стойке (8 из 11 промахов были допущены на ней) объяснила проблемами при изготовке.

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«До этого марафон проводился в середине зимы, поэтому сейчас погодные условия тяжелее. Хотя думала, трасса будет хуже. Спасибо организаторам, сумели её хорошо подготовить. К сожалению, не справилась со стрельбой и упустила победу. Вторая установка была немного кривая: левая нога стояла выше правой — это мешало прицелиться», — объяснила биатлонистка.

Больше всего сил в марафоне потратила Казакевич. Как пошутила спортсменка после финиша, ей хотелось только одного: лечь куда-нибудь и пару часов не вставать.

«Очень устала. Не думала, что будет так тяжело. Раньше меня так не отрубало на дистанции. На последних кругах было только одно желание — просто дойти до конца. Стало совсем сложно, когда оказалась на трассе одна. Если идёшь с девочками, то стараешься работать в их темпе, заставляешь себя. А тут появился просвет, и я не смогла справиться. На последнем огневом рубеже был шанс на серебро, но подул небольшой ветерок, и я допустила промахи», — рассказала Казакевич.