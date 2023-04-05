Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова планирует до конца недели выписаться из больницы после сердечного приступа.

«Чувствую себя хорошо. Думаю, что до пятницы выпишут. Самое страшное и тяжёлое позади. Планирую, что к концу недели я выйду из больницы. К счастью, больше приступов не было», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее Резцова сравнила зарплаты российских биатлонистов и футболистов.