Анфиса Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что находится в госпитале после перенесённого сердечного приступа.

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я ещё не старая, вся жизнь впереди», — цитирует Резцову РИА Новости.

Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также она один раз завоевала золото в лыжных гонках. Кроме того, россиянка дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

Ранее Резцова рассказала, что её дочь Кристина родила ребёнка.