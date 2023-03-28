Анфиса Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что находится в госпитале после перенесённого сердечного приступа.
Анфиса Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа
  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я ещё не старая, вся жизнь впереди», — цитирует Резцову РИА Новости.

Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также она один раз завоевала золото в лыжных гонках. Кроме того, россиянка дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

Ранее Резцова рассказала, что её дочь Кристина родила ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить