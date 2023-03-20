Биатлонистка Кристина Резцова родила дочь

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что её дочь Кристина родила ребёнка.

«Кристина родила дочь, сейчас находится в Сыктывкаре у мужа Вани. Произошло это чуть больше недели назад. Кристюшка — мой клон, она только девочек будет рожать», — цитирует Анфису Резцову «Матч ТВ».

31 октября стало известно, что биатлонистка пропустит сезон-2022/23 из-за беременности. 26-летняя спортсменка завоевала серебро (эстафета 4 х 6 км) и бронзу (смешанная эстафета) на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее Резцова высказалась о мотивации российских спортсменов без международных соревнований.