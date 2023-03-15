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Резцова: недавно был турнир, и я обратила внимание, что даже Большунов бежал без азарта — глаза какие-то потухшие

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о мотивации российских спортсменов без международных соревнований.
Резцова: недавно был турнир, и я обратила внимание, что даже Большунов бежал без азарта — глаза какие-то потухшие
  • РИА Новости

«Спорт не умирает. Но вместе с тем есть вещи, которые сложно не заметить. Недавно был турнир лыжников, и я обратила внимание, что даже Александр Большунов бежал без азарта — глаза какие-то потухшие. И его понять можно: одно дело соревноваться с лучшими спортсменами мира, другое дело — только со своими», — приводит слова Резцовой газета «Аргументы и Факты».

5 марта Большунов выиграл масс-старт на соревнованиях «Чемпионские высоты». Он преодолел дистанцию 50 км за 2 часа 6 минут 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предложении министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые игры ШОС в России.

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