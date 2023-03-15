Журова — о предложении Матыцина провести первые игры ШОС в России: поддерживаю данную инициативу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предложении министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые игры ШОС в России.

«Поддерживаю данную инициативу. Мы с Китаем недавно проводили крупные юниорские соревнования, а в ШОС входит много стран, в том числе и те, которые были в составе СССР, так что получатся нормальные соревнования. Это уже не Азиатские игры, здесь нам никто не запретит флаг, гимн и атрибутику, мы сами диктуем условия», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что данные соревнования важны для спортсменов, так как им нужен соревновательный опыт.

15 марта Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Журова прокомментировала заявление МОК в адрес правительства Великобритании.